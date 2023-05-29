Все удары были результативными - считают в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что все случаи применения французско-британской дальнобойной ракеты Storm Shadow были результативными. Он добавил, что украинская армия и в дальнейшем нуждается в таком виде вооружения.

реклама

По словам украинского министра, все выпущенные Украиной дальнобойные ракеты такого типа выделились стопроцентными попаданиями, то есть России якобы не удалось сбить ни одной Storm Shadow. Он также поделился информацией о встрече с Министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, перед которым похвастался успехом украинцев, а также продемонстрировал двух пилотов, выпускавших ракеты.

Резников назвал россиян хорошими учениками, которые научились прятать свои командные пункты и военные склады на расстоянии более чем 120 километров, чтобы избежать обстрелов M142 HIMARS. Поэтому украинский министр теперь видит необходимость для Украины только в средствах огневого поражения, способных поражать цели на расстоянии 150 километров и более.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Алексей Резников подчеркнул, что если раньше союзники боялись предоставить украинцам дальнобойные ракеты из-за риска эскалации, то сейчас это связано с небольшим их количеством.