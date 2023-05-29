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Резников: Россия не перехватила ни одной ракеты Storm Shadow, выпущенной Украиной
Все удары были результативными - считают в Украине.
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что все случаи применения французско-британской дальнобойной ракеты Storm Shadow были результативными. Он добавил, что украинская армия и в дальнейшем нуждается в таком виде вооружения.

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По словам украинского министра, все выпущенные Украиной дальнобойные ракеты такого типа выделились стопроцентными попаданиями, то есть России якобы не удалось сбить ни одной Storm Shadow. Он также поделился информацией о встрече с Министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, перед которым похвастался успехом украинцев, а также продемонстрировал двух пилотов, выпускавших ракеты.

Резников назвал россиян хорошими учениками, которые научились прятать свои командные пункты и военные склады на расстоянии более чем 120 километров, чтобы избежать обстрелов M142 HIMARS. Поэтому украинский министр теперь видит необходимость для Украины только в средствах огневого поражения, способных поражать цели на расстоянии 150 километров и более.

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Алексей Резников подчеркнул, что если раньше союзники боялись предоставить украинцам дальнобойные ракеты из-за риска эскалации, то сейчас это связано с небольшим их количеством.

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#россия #украина #storm shadow #резников
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Автор, зачем ты спиздил пост с Пикабу и выдал за свой ? Еще и друга приплел, пиздабол https://pikabu.ru/story/remont_2080_ti_ili_pochemu_ne_stoit_otdavat_tekhniku_v_remont_ryadom_s_domom_9555239
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