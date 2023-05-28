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Санду: Молдоване против объединения с Румынией
У более чем одного миллиона молдавских граждан есть румынские паспорта.
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Когда-то Молдавия входила в состав Румынии и идея воссоединения двух государств присутствует в обществе. Причём есть и те, кто выступает за исключительный суверенитет Молдовы, считая Румыния врагом с запада.

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Как заявила Президент Молдавии Майя Санду, большинство молдавских граждан не поддерживают объединение страны с Румынией. Несмотря на это, у более чем одного миллиона молдаван есть румынские паспорта, когда общее население страны на момент 2021 года составляло 2,61 миллионов человек. Однако, как считает молдавский президент, этого недостаточно. Она подметила, что молдаване имеют общий курс на вступление на евроинтеграцию страны.

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Стоит отметить, что американские эксперты уже предлагали Молдавии быстрый способ евроатлантической интеграции. Он предполагал воссоединение с Румынией, которая является страной-участником как Европейского союза, так и НАТО. Возможность самостоятельного вступления молдавского государства в североатлантический альянс они исключают, ведь это вызовет недовольство России.

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#румыния #молдавия #санду
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