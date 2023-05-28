Он неоднократно высказывался против российских властей.

Сенатор Конгресса Соединённых Штатов Америки Линдси Грэм во время своей встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что смерть россиян является «самой удачной тратой денег американскими властями», имея в виду оказываемую военную помощь украинской армии.

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Украинский президент поблагодарил американского сенатора за слова поддержки, упомянув последний пакет военной помощи, переданный Украине штатами. Заодно он проинформировал чиновника о ситуации на передовой, акцентировав внимание, что штатам пора бы предоставить дальнобойное оружие по примеру европейских стран.

Линдси Грэм является сенатором от штата Южная Каролина уже двадцать лет, тем самым он был переизбранным американским народом как минимум четыре раза. Чиновник уже долгое время выступает с критикой по отношению к российскому правительству, выступая за ужесточение санкций против России. В 2018 году он стал одним из авторов инициативы по ужесточению антироссийских санкций, получившей название Sanctions Bill From Hell(санкции из ада)

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В марте 2022 года сенатор призвал убить действующего российского президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Грэма в русофобии, призвав сохранять трезвость ума.