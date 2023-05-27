По итогам 2022 года стало известно, что Соединённые Штаты Америки имеют долговые обязательства на сумму 31,43 триллионов долларов, чем превысили порог госдолга, установленный на законодательном уровне. Из-за этого появился риск объявления американским правительством дефолта, что серьёзно отразится на экономике страны.
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Издание The Washington Post рассказало о причинах такого крупного государственного долга. Стоит отметить, что ещё 50 лет назад государственный долг Соединённых Штатов Америки был наравне с текущим долгом России, а сейчас превышает его в почти 81 раз. С тех пор с каждым американским президентом долг рос и связано это было далеко не с Украиной, ведь тогда такой проблемы не стояло.
Дело в том, что ещё с момента президентской каденции Джорджа Буша была проведена работа по снижению налогообложения населения, а также появлялись новые социальные льготы, например бесплатные рецептурные препараты. К концу президентского срока Буша долг был равен уже 11,1 триллиону долларов.Следующий американский президент Барак Обама продолжил политику понижения налогов, а уже к 1 января 2013 года госдолг был равен 16,8 триллионам долларов. Дональд Трамп также сделал свой вклад в рост государственного долга, который к концу его срока был установлен на уровне 22,7 триллионов долларов.
Эпидемия COVID-19, пришедшая на долю Джо Байдена, вызвала рост государственного долга до 27,7 триллионов долларов(на момент 2020 года), а уже сейчас мы видим картину с госдолгом на сумму более чем 31 триллион долларов.
Исходя из этого можно сделать вывод, что за последние полвека американские президенты с каждым разом всё больше и больше увеличивали государственный долг, не предпринимая решений по его снижению. Впрочем, это не мешало американской экономике держаться наплаву. До сегодняшних дней.