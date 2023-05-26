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CNN: Дефолт нанесёт непоправимый ущерб американской экономике
Связано это с превышением государственного долга.
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О возможных результатах дефолта Соединенных Штатов Америки рассуждает издание CNN, подчёркивая, что даже если Конгресс с большинством Республиканской партии и Администрация президента в итоге достигнут какого-либо соглашения относительно потолка государственного долга, то у них может не хватить времени на его осуществление до 1 июня.

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CNN, утверждают, что дефолт нанесет серьезный ущерб финансовой системе страны, даже если его непосредственные последствия окажутся не столь заметными. Если инвесторы потеряют доверие к американскому правительству в вопросах выплаты его долгов, стоимость государственных займов может возрасти, особенно если кредитные рейтинговые агентства снизят рейтинг штатов - отмечается в статье. Стоит отметить, что текущий кредитный рейтинг страны позволяет ей брать займы под мизерный процент, инвестируя полученные средства.

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Не совсем ясно, возникнут ли задержки в выплатах социальных пособий. Министерству финансов страны придется принять сложное решение о том, какие задолженности следует погасить в первую очередь. Соединённые Штаты Америки фактически превысили свои возможности по заимствованиям еще в январе этого года, но Министр финансов страны Джанет Йеллен разрешила «чрезвычайные меры», чтобы предоставить законодателям время для принятия мер.

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