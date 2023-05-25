Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем июньском саммите североатлантического альянса в Вильнюсе, странам-участникам предстоит согласовать многолетнюю программу поддержки Украины, которая поможет ей избавиться от советских доктрин, стандартов и оснащения.
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Столтенберг объясняет, что сейчас Украина находится «в двух мирах(имеется в виду постсоветском и западном)», так как одна часть её вооружения - ещё советских времён, а вторая - более современная. Главная цель для североатлантического альянса как раз таки сделать украинскую армию полностью совместимую с НАТО.
Он объяснил, что среди стран-участников североатлантического альянса ходят разные мнения касаемо членства Украины в НАТО, поэтому главное достичь консенсуса и согласовать это решение. Однако ещё главнее - оказывать военную поддержку Украине, иначе «если Украина не возьмет верх, тогда не будет возможности обсуждать вопрос членства»
Интересно, что Йенс Столтенберг заявляет об открытых дверях в НАТО для Украины ещё с 2008 года. Правда, почему-то тогда никто окончательно так и не поддержал украинцев в евроатлантической интеграции.