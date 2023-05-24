По его словам, у украинской армии уже есть минимум необходимого оружия.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью японскому телеканалу заявил, что уже скоро начнётся украинское контрнаступление. Он не называл конкретный промежуток времени, но сообщает о готовности украинской армии.

реклама

По его словам, у украинской армии есть необходимый минимум вооружения для наступательных операций. Однако он отмечает, что оружие и боеприпасы по-прежнему нужны в большом количестве, в особенности речь про западные истребители. Нюанс в том, что запад хоть и благосклонно отнёсся к возможным поставкам американских истребителей F-16, в Соединённых Штатах Америки всё же не видят в авиационной технике решающую роль для украинского контрнаступления.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Буданов добавил, что на текущий момент много украинского населения находится на подконтрольных России украинских территориях и это нужно вскоре исправлять не теряя время. Правда, вспомнили об этом достаточно поздно, учитывая, что уже близится конец весны и весеннее контрнаступление может стать летним.