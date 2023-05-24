Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью японскому телеканалу заявил, что уже скоро начнётся украинское контрнаступление. Он не называл конкретный промежуток времени, но сообщает о готовности украинской армии.
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По его словам, у украинской армии есть необходимый минимум вооружения для наступательных операций. Однако он отмечает, что оружие и боеприпасы по-прежнему нужны в большом количестве, в особенности речь про западные истребители. Нюанс в том, что запад хоть и благосклонно отнёсся к возможным поставкам американских истребителей F-16, в Соединённых Штатах Америки всё же не видят в авиационной технике решающую роль для украинского контрнаступления.
Буданов добавил, что на текущий момент много украинского населения находится на подконтрольных России украинских территориях и это нужно вскоре исправлять не теряя время. Правда, вспомнили об этом достаточно поздно, учитывая, что уже близится конец весны и весеннее контрнаступление может стать летним.