Недавно основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскритиковал российское военное руководство, в частности Министерство обороны России, за случай с проникшими на территорию Белгородской области диверсантами. Он считает, что российские оборонное ведомство не выполняет свою первичную задачу - защищать границу.
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Евгений Пригожин рассказал историю, произошедшую два месяца назад, когда он заявил о готовности вести подготовку бойцов Белгородской и Курской областях. Ему позвонил Министр обороны России Сергей Шойгу, который в возмущённом тоне попросил не лезть не своё дело, добавив, что российская армия сама способна защищать границы государства.
Пригожин отметил, что когда народ выйдет с вилами на улицу, тогда ЧВК «Вагнер» придут защищать родину. В ситуации с проникновением диверсантов на российские территории он обвинил бюрократов.
На текущий момент ситуация в Белгородской области остаётся неясной, так как несмотря на официально завершённый режим контртеррористической операции, обе стороны(диверсанты и российская армия) публикуют видео с различными манёврами: первые - подтверждают своё присутствие в области, вторые - перемещают технику для проведения «зачисток»