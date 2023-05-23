Заместитель Министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что польское правительство работает над докладом, где укажет какой ущерб причинил Советский союз польскому государству во время Второй мировой войны. По его словам, это солидный труд, показывающий последствия как оккупации, так и демонтажа фабрик с западных земель, невыгодные договоры по углю и другие виды эксплуатации поляков.
реклама
Стоит отметить, что уже достаточно длительное время Польша ведёт переговоры с Германией касаемо выплаты репараций полякам, которые пострадали от оккупации польских территорий немцами. Несмотря на то, что немцы идут на диалог, выплачивать никакие деньги, уж тем более 1,3 триллиона долларов, они не собираются.
Россию, как страну-наследника Советского союза, этот вопрос не обошёл стороной. Польское правительство планирует взыскать и с российского государства репарации, правда, только после того, как эту аферу удастся провернуть с немцами. Впрочем, ряд российских чиновников посчитали заявления поляков оскорблением, напомнив, что именно «советы» освободили польские земли от немецкой оккупации.