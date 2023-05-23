Они хотят репараций как от Германии, так и от России.

Заместитель Министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что польское правительство работает над докладом, где укажет какой ущерб причинил Советский союз польскому государству во время Второй мировой войны. По его словам, это солидный труд, показывающий последствия как оккупации, так и демонтажа фабрик с западных земель, невыгодные договоры по углю и другие виды эксплуатации поляков.

реклама

Стоит отметить, что уже достаточно длительное время Польша ведёт переговоры с Германией касаемо выплаты репараций полякам, которые пострадали от оккупации польских территорий немцами. Несмотря на то, что немцы идут на диалог, выплачивать никакие деньги, уж тем более 1,3 триллиона долларов, они не собираются.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Россию, как страну-наследника Советского союза, этот вопрос не обошёл стороной. Польское правительство планирует взыскать и с российского государства репарации, правда, только после того, как эту аферу удастся провернуть с немцами. Впрочем, ряд российских чиновников посчитали заявления поляков оскорблением, напомнив, что именно «советы» освободили польские земли от немецкой оккупации.