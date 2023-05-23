Имеется нехватка систем Patriot.

Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат заявил о нехватке средств противодействия российским баллистическим ракетам. Он отметил, что на боевом дежурстве имеются системы Patriot, но этого крайне недостаточно для перекрытия всех необходимых направлений, крупных городов, важных объектов критической инфраструктуры.

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Он добавил, что дефицит зенитно-ракетных комплексов Patriot даёт о себе знать. Украинский офицер упомянул их эффективность, сообщив, что во время одной из атак именно этой системой противовоздушной обороны были якобы сбиты шесть «Кинжалов» и до десяти баллистических ракет.

Юрий Игнат сообщает, что ожидается поставка итальянских систем SAMP/T, которые были обещаны украинцам чуть более полугода назад. Однако «топ-темой», как заявил украинский офицер, остаются именно американские истребители F-16.

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Ранее Игнат заявлял, что Украина сможет вскоре получить целую эскадрилью западной авиационной техники. Предполагается, что речь была именно о американских истребителях F-16, поставку которых запад всё же рассматривает.