Соединённые Штаты Америки во всю рассматривают возможность передачи украинской армии истребителей F-16, о которых Украина просила ещё с зимы 2022 года, однако только сейчас это может оказаться возможным.
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Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в ближайшую неделю украинская армия получит от союзников эскадрилью(12-18 единиц авиационной техники) истребителей. Он отметил, что запад не собирается поставлять авиацию поштучно, отправляя её эскадрильями.
Предполагается, что украинцы могут получить американские истребители F-16, о которых как раз таки просили. Стоит отметить, что на текущий момент Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден ещё не принял окончательного решения по истребителям, хотя все шансы на их отправку есть.
В последнее время Украина получает различное вооружение, о котором давно просила, но по определённым причинам получала отказы. Можно вспомнить дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией быстро и без лишнего шума в медиа-пространстве, хотя до этого украинское правительство отправляло ряд просьб в штаты предоставить им ракеты и на всё получало отказ.