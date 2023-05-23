Этим займутся в ближайшие месяцы.

Не так давно в Белом доме заявили, что хотя окончательного решения по предоставлению Украине американских истребителей F-16 не приняли, скорее всего, оно всё-таки произойдёт. Толчком для этого стала «истребительная коалиция» Президента Украины Владимира Зеленского.

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На вчерашнем брифинге представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Миллер объявил, что предоставление истребителей F-16 украинской армии является приоритетной задачей, к выполнению которой американское правительство приступит в ближайшие месяцы. Он добавил, что точных дат назвать не может, как и название стран, которые готовы поставить украинцам западную авиацию.

Мэтью Миллер также отметил, что Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден чётко дал понять о готовности приступить к подготовке украинских лётчиков по эксплуатации F-16 и активно сотрудничать с союзниками насчёт предоставления украинцам истребителей.

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Ранее Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель сообщил, что обучение украинских пилотов уже началось.