Вчера была новость, что издание Politico, ссылаясь на слова Секретаря Администрации президента Соединённых Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, предвещают организацию поставок американских истребителей F-16 для украинской армии.
реклама
По словам Салливана, штаты мобилизовали усилия, чтобы в полном объёме и оперативно обеспечить украинской армии всё необходимое для начала контрнаступления. В эти усилия не входила поставка западной авиации, но когда американцы закончили с подготовкой украинского контрнаступления, в Белом доме готовы рассмотреть долгосрочные способности Украины противостоять России, в чём несомненно помогут истребители F-16.
Однако пока Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден не принял окончательное решение по истребителям. Джейк Салливан уточнил, что при принятии решения американский президент будет учитывать несколько факторов, в том числе доступные на складах европейских союзников истребители, а также финансовые средства, выделенные Конгрессом. Он добавил, что, возможно, штаты выступят лишь третьей стороной в передаче F-16.