Техника требует капитального ремонта.

Вчера днём украинские диверсионно-разведывательные группы совершили рейд на территорию Белгородской области. После почти суток боев, в которых ВСУ то попадали в засады, то устраивали внезапные налеты, потенциал наступающих был исчерпан.

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Российская сторона заявила о 8 раненых гражданских, 39 убитых украинцах и 5 пленных. Помимо этого военные собрали брошенную технику и амуницию, включая стрелковое оружие, ручные противотанковые гранатомёты, патроны и американские бронемашины International MaxxPro.

ВСУ заявили 1 пленного пограничника, а также в Telegram появилось видео, где сообщается, что бойцам украинского подразделения удалось утащить неисправный БТР-82А с погранперехода. Диверсанты смогли вывезти технику на украинскую территорию, однако это была ещё та задача. Как уточняется, бронетранспортёр находится в не самом лучшем состоянии и требует капитального ремонта. Именно на него в вышеуказанном Telegram канале открыли сборы, где просят украинцев отправить 1 миллион гривен (2,1~ миллиона рублей).

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