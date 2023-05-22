Военное руководство страны считает, что рано или поздно произойдёт разгром россиян в городе.

Не так давно основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Бахмута, однако вскоре, уже 25 мая, бойцы частной военной компании передадут занятые позиции российской регулярной армии, чтобы отправиться на отдых. Украинские чиновники неохотно обсуждают ситуацию в городе, который недавно имел звание «крепости», всячески избегая информацию о поражении украинской армии.

реклама

Спикер восточной группировки войск Вооружённых сил Украины Сергей Череватый заявил, что украинская армия заняла оборонительные рубежи, откуда ведёт эффективное давление на противника, заставляя его обороняться. В частности, он высказался о разгроме ЧВК «Вагнер», который якобы должен произойти «либо сейчас, либо немножко позже»

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Украинский офицер подчёркивает, что город якобы находится в полуокружении украинских военных и, несмотря на превосходство России как в личном составе, так и в снарядах, Вооружённые силы Украины остаются на окраинах города и наносят удары по противнику. Анонсированы были и «главные удары», который произойдут на Бахмутском направлении. Сергей Череватый добавил, что во взятом городе активно идёт стягивание личного состава для его удержания.