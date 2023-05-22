Не так давно основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Бахмута, однако вскоре, уже 25 мая, бойцы частной военной компании передадут занятые позиции российской регулярной армии, чтобы отправиться на отдых. Украинские чиновники неохотно обсуждают ситуацию в городе, который недавно имел звание «крепости», всячески избегая информацию о поражении украинской армии.
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Спикер восточной группировки войск Вооружённых сил Украины Сергей Череватый заявил, что украинская армия заняла оборонительные рубежи, откуда ведёт эффективное давление на противника, заставляя его обороняться. В частности, он высказался о разгроме ЧВК «Вагнер», который якобы должен произойти «либо сейчас, либо немножко позже»
Украинский офицер подчёркивает, что город якобы находится в полуокружении украинских военных и, несмотря на превосходство России как в личном составе, так и в снарядах, Вооружённые силы Украины остаются на окраинах города и наносят удары по противнику. Анонсированы были и «главные удары», который произойдут на Бахмутском направлении. Сергей Череватый добавил, что во взятом городе активно идёт стягивание личного состава для его удержания.