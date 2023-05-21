Хотя пока до действий не дошло, украинцы всё же получат американские истребители.

Ещё с зимы украинское правительство пыталось добиться поставок американских истребителей F-16, но Соединённые Штаты Америки, в том числе американский президент Джо Байден, дали понять, что на скорые поставки рассчитывать не стоит.

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Однако теперь издание Politico пишет, что Советник Администрации президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан всё же подтвердил передачу американской авиации украинцам.

Он уточнил, что украинской армии не понадобятся истребители для контрнаступления, но в будущем им применение обязательно найдут. Нюанс в том, что даже в случае, если украинские союзники решат кто из них будет передавать украинцам истребители, предположительно это Дания и Нидерланды, то встанет вопрос долгосрочного обучения и реализации этих поставок.

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Стоит напомнить, что не так давно Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании «истребительной коалиции», которая по аналогии с танковой должна помочь украинцам получить западную авиационную технику.