Не так давно Премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак объявил, что Великобритания, Соединённые Штаты Америки, Нидерланды, Бельгия и Дания будут совместно работать над вопросом поставок американских истребителей F-16 для Украины.
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Великобритания согласилась взяться за обучение украинских пилотов, когда Соединённые Штаты Америки дали добро на поставку своих истребителей украинскими союзниками, а также выразили готовность покрыть расходы на вооружение авиации и запасных частей, которые «легко составляют 50% от общего ценника»
В то же время, издание Defense Express посчитало, сколько же американских истребителей запад может предоставить Украине. Предполагается, что передачу истребителей может осуществить Дания и Нидерланды, уже занимающиеся вопросом модернизации своей авиации до F-35. Устаревшие самолёты же могут быть отправлены украинской армии.
При таком раскладе украинцы получат от одной до двух эскадрильей: одна от датчан, одна от голландцев. Всего это около 24 - 35 единиц авиационной техники. Вполне вероятно, что после полного перевооружения число может увеличится и до 70 истребителей F-16.