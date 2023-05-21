Это может быть две эскадрильи западной авиации.

Не так давно Премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак объявил, что Великобритания, Соединённые Штаты Америки, Нидерланды, Бельгия и Дания будут совместно работать над вопросом поставок американских истребителей F-16 для Украины.

реклама

Великобритания согласилась взяться за обучение украинских пилотов, когда Соединённые Штаты Америки дали добро на поставку своих истребителей украинскими союзниками, а также выразили готовность покрыть расходы на вооружение авиации и запасных частей, которые «легко составляют 50% от общего ценника»

В то же время, издание Defense Express посчитало, сколько же американских истребителей запад может предоставить Украине. Предполагается, что передачу истребителей может осуществить Дания и Нидерланды, уже занимающиеся вопросом модернизации своей авиации до F-35. Устаревшие самолёты же могут быть отправлены украинской армии.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

При таком раскладе украинцы получат от одной до двух эскадрильей: одна от датчан, одна от голландцев. Всего это около 24 - 35 единиц авиационной техники. Вполне вероятно, что после полного перевооружения число может увеличится и до 70 истребителей F-16.