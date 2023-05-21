Украинское правительство хочет расширить масштабы «зерновой сделки»

Издание Reuters, ссылаясь на источники в украинском правительстве, пишет о готовности Украины разрешить транзит российского аммиака через свои территории при выполнении одного условия. Оно связано с недавно продлённой «зерновой сделкой» при содействии Президента Турции Реджепа Эрдогана.

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По информации издания, Киев готовить разрешить транспортировку аммиака через свои территории только при условии, что в «зерновом соглашении» между Украиной и Россией задействуют больше украинских портов и расширят спектр перевозимых товаров.

Стоит отметить, что Россия неоднократно пыталась возобновить поставки аммиака по трубопроводу из российского города Тольятти в черноморский порт Южный, находящийся под Одессой. Аммиакопровод Тольятти - Одесса рассчитан на экспорт до 2,5 миллионов тонн аммиака.

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До 24 февраля 2022 года экспортная доля аммиака Россией достигала 4,4 миллиона тонн аммиака в год, то есть 20% от мировой доли экспорта. Однако боевые действия на украинских территориях привели к отключению России от аммиакопровода на юге страны, что сократило объёмы поставок.