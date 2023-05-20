Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN рассказал о высоком уровне взаимопонимания с российским президентом Владимиром Путиным, обозначив установленные «особые отношения» между Россией и Турцией.
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По словам Эрдогана, Турция не находится в той точке, в которой стала бы вводить санкции против России по примеру западных стран. Он говорит, что турецкое правительство не ограничено в контактах с Россией санкциями западных стран, называя Турцию сильным государством с хорошими отношениями с восточным соседом.
Реджеп Эрдоган считает, что как раз таки его позиция касаемо развития отношений с Россией и приятельские отношения с Путиным позволили перезаключить «зерновую сделку». В то же время, турецкий президент называет политику запада касаемо России «не очень сбалансированным подходом»
Ранее издание CNN писало, что Россия готовит на европейском континенте антитурецкие провокации, благодаря которым пытается рассорить европейцев с турками. В пример приводится инцидент с сожжением Корана в Стокгольме, из-за которого Швеция так и не получила одобрение на вступление в НАТО.