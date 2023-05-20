Издание CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне и Конгрессе Соединённых Штатов Америки, сообщило, что украинцы впервые использовали предоставленный им американцами зенитно-ракетный комплекс Patriot для сбития российской авиации.
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Как сообщалось, украинской армии удалось поразить самолёт дальней авиации Военно-космических сил России. Представители штатов добавили, что украинцы сами вправе решать как им распоряжаться с предоставленной техникой, а случай больше всего похож на импровизацию вследствие нехватки западной авиации.
Однако спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат опроверг информацию. По его словам, если бы всё-таки украинская армия сбила бы российский самолёт, то она бы непременно объявила бы об этом официально: «Мы когда что-то сбиваем, то объявляем у себя на странице. В нашей инфографике появляются красивые самолетики или крылатые ракеты»
Недавно Соединённые Штаты Америки подтвердили повреждения установки Patriot, которая была вскоре отремонтирована без транспортировки в штаты. Украинское военное руководство объяснило, что уничтожить целый зенитно-ракетный комплекс одной ракетой, пусть даже и «Кинжал», невозможно.