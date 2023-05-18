Изначально была информация об уничтожении установки.

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

Не так давно была информация об уничтожении зенитно-ракетного комплекса Patriot российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал», которую опровергли Соединённые Штаты Америки и ряд средств массовой информации. Спикер Военно-воздушных сил Украины, как и ряд американских изданий, опровергли информацию, сообщили о повреждении установки без необходимости транспортировки в штаты для ремонта.

реклама

Спикер Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх заявила, что повреждённый американский зенитно-ракетный комплекс Patriot уже отремонтирован и возвращён в боевой строй, причём сделали это на украинских территориях без помощи штатов.

Давать какие-либо подробности представитель Пентагона отказалась, сославшись на секретность. Американская чиновника посоветовала журналистам, обратившимся с уточнениями по ситуации, обратиться со всеми их вопросами к официальным представителям Украины.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Учитывая, что ни одна из сторон не может подтвердить свои слова какими-либо видеодоказательствами, приходится верить на слова.