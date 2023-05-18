Не так давно была информация об уничтожении зенитно-ракетного комплекса Patriot российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал», которую опровергли Соединённые Штаты Америки и ряд средств массовой информации. Спикер Военно-воздушных сил Украины, как и ряд американских изданий, опровергли информацию, сообщили о повреждении установки без необходимости транспортировки в штаты для ремонта.
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Спикер Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх заявила, что повреждённый американский зенитно-ракетный комплекс Patriot уже отремонтирован и возвращён в боевой строй, причём сделали это на украинских территориях без помощи штатов.
Давать какие-либо подробности представитель Пентагона отказалась, сославшись на секретность. Американская чиновника посоветовала журналистам, обратившимся с уточнениями по ситуации, обратиться со всеми их вопросами к официальным представителям Украины.
Учитывая, что ни одна из сторон не может подтвердить свои слова какими-либо видеодоказательствами, приходится верить на слова.