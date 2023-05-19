Но он предложил аналогичное решение.

Неделю назад экс-глава «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял о необходимости провести вторую волну мобилизации, пока ещё не поздно. Он утверждал, что враг сильнее, потери на поле боя нечем восполнить, а прошедшей мобилизационной волны не хватает.

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Сейчас же Рогозин выразил мнение, что момент проведения мобилизации упущен. По его мнению, вторую волну необходимо было провести ещё в декабре, в марте же должна состоятся третья. Он понимает, что это может много кому не понравится, но таковы реалии: «Ну не могут люди в окопах находиться под дождём, в холоде, под обстрелами, уже с хроническими заболеваниями без замены и без ротации, это неправильно, так не воюют»

В то же время Дмитрий Рогозин в очередной раз предложил аналогичное решение - создать добровольческую армию. Если раньше это предложение звучало не более чем идея, то сейчас Рогозин упомянул своё желание возглавить добровольческое формирование.

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Рогозин утверждает, что для этого ему нужны лишь штаты. Вернее, чтобы Министерство обороны сказало: мы даём тебе штаты сначала на 1 тысячу, потом на 10 тысяч, потом на 30-40 тысяч человек. Рекрутингом же он предложил заняться лично, уверяя, что покажет высочайший результат.