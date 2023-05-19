Неделю назад экс-глава «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял о необходимости провести вторую волну мобилизации, пока ещё не поздно. Он утверждал, что враг сильнее, потери на поле боя нечем восполнить, а прошедшей мобилизационной волны не хватает.
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Сейчас же Рогозин выразил мнение, что момент проведения мобилизации упущен. По его мнению, вторую волну необходимо было провести ещё в декабре, в марте же должна состоятся третья. Он понимает, что это может много кому не понравится, но таковы реалии: «Ну не могут люди в окопах находиться под дождём, в холоде, под обстрелами, уже с хроническими заболеваниями без замены и без ротации, это неправильно, так не воюют»
В то же время Дмитрий Рогозин в очередной раз предложил аналогичное решение - создать добровольческую армию. Если раньше это предложение звучало не более чем идея, то сейчас Рогозин упомянул своё желание возглавить добровольческое формирование.
Рогозин утверждает, что для этого ему нужны лишь штаты. Вернее, чтобы Министерство обороны сказало: мы даём тебе штаты сначала на 1 тысячу, потом на 10 тысяч, потом на 30-40 тысяч человек. Рекрутингом же он предложил заняться лично, уверяя, что покажет высочайший результат.