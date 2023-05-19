Подразделения регулярное российской армии отошли на 570 метров.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к Министру обороны Сергею Шойгу с неофициальным сообщением, так как его официальные письма российское оборонное ведомство не читает. Он попросил сделать всё, чтобы российская армия не сдавала фланги.

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Особенно он просит не сдавать населённый пункт Сакко и Ванцетти, взятый силами ЧВК «Вагнер» 1 февраля. Пригожин также сообщает, что регулярная российская армия отошла до 570 метров на севере от Бахмута, оголив фланги, в то же время украинцы сообщают о победах на фронте.

Буквально пару дней назад стало известно о продвижении Вооружённых сил Украины на Бахмутском направлении, когда российская армия сдала позиции. Министерство обороны России назвало это манёвром занятия более выгодных рубежей обороны, когда Пригожин обвинил военное руководстве в бегстве, назвав это скорее манёвром «отскок Герасимова»

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Вчера ночью в ряде российских Telegram каналов появилась информация о взятии Бахмута ВК «Вагнер» с примечанием, что источники ненадёжные. Позже Евгений Пригожин опроверг это событие, сказав, что в городе идут тяжёлые бои.