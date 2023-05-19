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Reuters: НАТО впервые с момента Холодной войны готовит крупные оборонные планы
Они предусмотрены на случай угрозы с Востока.
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С момента капитуляции нацистской Германии, западные страны увидели новую «красную угрозу» - Советский союз. После этого в течение всей Холодной войны Соединённые Штаты Америки, как и другие страны-участники североатлантического альянса, принимали участие в планировании оборонительных операций на случай конфронтации с коммунистами. Уже после распада Советского союза планы утратили свою ценность, а штаты сосредоточились на Афганистане, Ираке и других военных конфликтах.

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Однако, как пишет издание Reuters, на саммите НАТО в июне произойдёт одобрение ряда секретных военных планов, предусмотренных на случай возникновения угрозы с Востока, то есть со стороны России. До сегодняшнего времени североатлантический альянс не видел необходимости в разработке подобных стратегий.

Боевые действия на украинских территориях убедили руководство североатлантического альянса, что нужно иметь все необходимые планы задолго до момента возможной конфронтации с Москвой.

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«Фундаментальное различие между кризисным управлением и коллективной обороной заключается в следующем: сроки определяем не мы, а наш противник. Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент» - считает председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

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