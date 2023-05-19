Католический портал Il Sismografo, рассказывающий о жизни Ватикана, сообщил о решении Папы Римского Франциска отправить спец. посланников в Киев и Москву для обсуждения мирного урегулирования конфликта. Уточняется, что обе стороны уже приняли предложение.
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Москву посетит префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, а глава Итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Зуппи поедет в Киев. Стоит отметить, что кандидатуры пока что не окончательные. Известно, что украинское и российское правительство уже запросило информацию о посланниках для изучении их биографии.
Не так давно Президент Украины Владимир Зеленский посетил Ватикан, где провёл встречу с Папой Франциском, которого уже успел ознакомить со своей формулой мира.
Ранее Папа Римский уже сообщал о своей «миротворческой миссии», направленной на прекращение боевых действий на украинских территориях. Однако тогда ни Украина, ни Россия не подтвердила эту информацию. В любом случае, вряд ли глава католической церкви сможет урегулировать конфликт, если это неспособны сделать даже крупные державы.