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Папа Римский рассказал об участии в миротворческой миссии в Украине
Он пока не готов делиться подробностями.
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Папа Римский Франциск прибыл в Венгрию, где обсуждал с премьер-министром Венгрии и митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом, ранее функционером Русской православной церкви, ситуацию на украинских территориях. Венгерское государство известно своей чёткой позиции в мирном урегулировании конфликта с отказом поставлять украинской армии какое-либо вооружение, даже для сдерживания противника.

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Со слов Папы Римского, сказанных журналистам Reuters, Ватикан принимает участие в работе миротворческой миссии, работающей в рамках военного конфликта на территории Украины. Глава Католической церкви отказался давать какие-либо подробности, заявив, что он поделиться информацией когда это станет достоянием общественности.

Франциск подметил, что мир всегда достигается путём открытия каналов связи, а их закрытие делает урегулирование конфликтов невозможным. Он добавил, что готов сделать всё необходимое, чтобы помочь украинцам установить мир.

На пасху Папа Римский, находясь на площади Кошута Лайоша, прочёл молитву Regina Coeli, где обратился к Деве Марии. Он обратился к «украинским братьям и сёстрам», упомянув: «будущее, полное колыбелей, а не могил; мир братьев и сестёр, а не стен и баррикад»

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В любом случае, роль понтифика в урегулировании украинского конфликта не более чем символическая, как и его слова.

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#россия #украина #венгрия #папа римский #папа франциск
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