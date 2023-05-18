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Стала известна судьба ЗРК Patriot, по которому попала сверхзвуковая ракета «Кинжал»
Установка повреждена, но может функционировать.
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Не так давно была информация, что российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» смогла поразить зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве. Тогда Соединённые Штаты Америки заявили, что не могут подтвердить уничтожение поставленной ими техники, но издание CNN допустило её повреждение.

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Вопрос касаемо судьбы поражённой российской гиперзвуковой ракетой установки Patiot был задан спикеру Военно-воздушных сил Украины Юрию Игнату. Он сообщил, что украинцы могут не беспокоится за судьбу зенитно-ракетного комплекса, который продолжит выполнять свои функции противовоздушной обороны.

Украинский офицер более подробно рассказал, почему Россия не могла уничтожить установку всего одной ракетой. По его словам, Patriot - это комплекс, батарея, дивизион, называть можно как угодно, но важен принципы работы: имеется командный дивизион, в котором сидят военные обслуживания, отслеживающие воздушные цели исходя из получаемой информации в зоне своей ответственности. Есть и автоматический режим без подключения военных из командного центра, именно в таком формате в ночь поражения техники работал зенитно-ракетный комплекс. В комплекс входит радар, который находится на отдалении, а также до восьми пусковых установок, в каждой из которых по четыре транспортных контейнера, находящихся на расстоянии и обеспечивающих боевую работу. Проще говоря, полное уничтожение одной единицы зенитно-ракетного комплекса - целая операция, а не попадание одной ракеты.

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В авторитетных американских средствах массовой информации(The New York Times, Reuters, The Washington Post) тоже узнали насчёт судьбы зенитно-ракетного комплекса Patriot. Сообщается, что американская установка сможет продолжить работу, а отремонтировать её выйдет и без отправки в штаты.

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#россия #украина #кинжал #зрк patriot
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