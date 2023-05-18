В мае стало понятно, что шансы на продление «зерновой сделки» минимальные: Россия отказалась продлевать документ, а Организация Объединённых Наций, как и Турция были неспособны урегулировать этот вопрос.
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Однако, как сообщил Президент Турции Реджеп Эрдоган в своё Telegram канале, соглашения о Черноморском зерновом коридоре продлено ещё на 2 месяца. Стоит отметить, что в своём сообщении он использовал такую формулировку как «русские друзья», которые пообещали не блокировать выход турецких судов из портов «Николаев» и «Олвьия», поблагодарив их за это.
Турецкий президент надеется, что когда-то настанут дни постоянного прекращения огня между Украиной и Россией, за которыми последует мир. Эрдоган выразил признательность российскому президенту «господину Путину» за искреннюю поддержку турецких усилий в этом процессе, а украинскому президенту «господину Зеленскому» за конструктивное сотрудничество.
Непонятно как Турция смогла уговорить Россию продлить сделку, но факт остаётся фактом, что Украина получила возможность и дальше перевозить своё зерно через Чёрное море.