Украинский флаг был поднят в штаб-квартире организации, располагающейся в Таллине.

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Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что Украину официально учредили как участника Объединённого центра передовых технологий по киберобороне НАТО(CCDCOE). Украинский флаг был поднят над штабом организации в Таллине(Эстония)

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Глава украинского ведомства отметил, что это даёт возможность стране усилить международное взаимодействие в сфере кибербезопасности, произвести обмен опытом с партнёрами и принять участие в тренингах по киберзащите, совместных исследований технологий кибербезопасности.

Стоит отметить, что вместе с Украиной к подразделению североатлантического альянса примкнула Исландия, Ирландия и Япония. Украинское правительство инициировало вступление в организацию ещё в июле 2021 года.

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В 2022 году украинцы уже должны были стать полноценным членом CCDCOE, однако тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Венгрии удалось заблокировать вступление страны в организацию. Украинский чиновник выразил недовольство, что венгерское правительство так поступило со своим соседом.