Вчера спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что в рамках российской ракетной атаки 16 мая было уничтожено шесть гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Однако после этого Министерство обороны России отчиталось в сводках, что российская армия уничтожила один зенитно-ракетный комплекс Patriot как раз таки с помощью одного из выпущенных «Кинжалов»
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Власти Киева никак не прокомментировали заявление российского оборонного ведомства, но зато в Соединённых Штатах Америки уже есть официальный комментарий. Координатор Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби заявил, что он не может подтвердить уничтожение американской установки, поставленной украинской армии.
Американский чиновник добавил, что если всё-таки Украине будет необходима помощь в починке Patriot, то американцы с этим помогут.
Издание CNN, ссылаясь на источники в американском правительстве, также не подтверждает уничтожение американского зенитно-ракетного комплекса, но при этом пишет, что он мог быть повреждён в ходе ракетной атаки.