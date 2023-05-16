Из такой был нанесён удар по цели в Луганске, ранее находящейся вне досягаемости украинской армии.

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Неожиданно для всех Великобритания приняла решение поставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, причём сделала это достаточно оперативно, без ожиданий в течение месяца и более, как бывает в случае с отправленной техники Соединёнными Штатами Америки. Одной из таких ракет уже была поражена цель в Луганске, ранее находящаяся вне досягаемости украинской армии.

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Как отчиталось в ежедневной сводке Министерство обороны России, им удалось сбить первую британскую ракету. Нюанс в том, что украинской армии было поставлено 200 ракет такой модели и на этом британцы останавливаться не собираются.

По итогам визита Президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, где украинский президент встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, был обсуждён вопрос наращивания поставок дальнобойных ракет. Предполагается, что Украина получит ещё 400 единиц ракет Storm Shadow, а также 200 ударных беспилотников с дальностью полёта до 200 километров.

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Стоит отметить, что только сейчас с начала 24 февраля 2022 года Украина получила возможность наносить удары по дальним целям при помощи поставленных союзниками ракет.