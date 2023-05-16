Украинские власти не озвучивают количество потерь среди украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский уже комментировал эту ситуацию, заявив, что правительство в курсе реальных потерь, но не будет их официально публиковать, придерживаясь принятому решению.
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Однако Украинская ассоциация футбола упомянула на своём YouTube канале цифру в 300 тысяч погибших украинских военнослужащих, анонсировав в честь них мероприятие. Футбольная организация планировала провести на стадионе «Олимпийский» три игры местных команд, при этом трибуны останутся пустыми. Футбольный стадион вмещает 100 тысяч человек, соответственно, 3 игры - 300 тысяч «отсутствующих» человек.
В комментариях украинцы сразу же накинулись на авторов со словами: «Это поддержка? Кто вам заплатил за такую поддержку?», «Триста тысяч погибших? Где?», «Всех их на фронт нужно!»
После осуждений со стороны украинского населения, Украинская ассоциация футбола удалила свой пост, заодно отменив три анонсированные игры, которые должны были пройти с 6 по 8 июня в рамках озвученной инициативы.