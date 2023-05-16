Позже соответствующие посты были удалены.

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Украинские власти не озвучивают количество потерь среди украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский уже комментировал эту ситуацию, заявив, что правительство в курсе реальных потерь, но не будет их официально публиковать, придерживаясь принятому решению.

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Однако Украинская ассоциация футбола упомянула на своём YouTube канале цифру в 300 тысяч погибших украинских военнослужащих, анонсировав в честь них мероприятие. Футбольная организация планировала провести на стадионе «Олимпийский» три игры местных команд, при этом трибуны останутся пустыми. Футбольный стадион вмещает 100 тысяч человек, соответственно, 3 игры - 300 тысяч «отсутствующих» человек.

В комментариях украинцы сразу же накинулись на авторов со словами: «Это поддержка? Кто вам заплатил за такую поддержку?», «Триста тысяч погибших? Где?», «Всех их на фронт нужно!»

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После осуждений со стороны украинского населения, Украинская ассоциация футбола удалила свой пост, заодно отменив три анонсированные игры, которые должны были пройти с 6 по 8 июня в рамках озвученной инициативы.