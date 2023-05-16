Его похищение было инсценировано.

В марте была информация, что коня Кадырова по кличке Зазу, пребывающего в чешской конюшне, угнали цыгане. Позже информация была подтверждена самим Рамзаном Кадыровым. Тогда была речь, что чешские власти оценили коня в 18 тысяч долларов, когда его настоящая стоимость, по словам главы Чечни, достигает 10 миллионов долларов.

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Как оказалось, всё это спланированная ложь, инсценированная с ведома Рамзана Кадырова. Он пишет, что в начале 2023 года с ним связались представители украинских спецслужб, предложившие выкупить коня за 18 тысяч долларов. Он рассчитывал, что его коня передадут как-то официально, предварительно сняв с него наложенные в 2014 году санкции, но всё оказалось иначе.

Украинские спецслужбы в сговоре с полицией Чехии организовали инсценированное похищение скакуна. Кадыров ещё тогда удивился произошедшей ситуации, в которой такой дорогой санкционный конь смог просто так исчезнуть. Сейчас коня везут в Чечню.

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Рамзан Кадыров посоветовал обращаться к украинским спецслужбам всем, кто желает быстро и недорого заполучить что-то из Европы.