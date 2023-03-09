Предположительно за этим стоят цыгане.

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Несколько дней назад чешские издания начали сообщать, что скакуна Рамзана Кадырова украли цыгане. Сейчас же глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился официальным комментарием насчёт его пропажи.

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Рамзан Кадыров заявил, что коня английского происхождения действительно угнали, цыгане или нет - он не уточнил, но успех похвастаться стоимостью коня. Издания в Чехии оценили коня Кадырова в 18 тысяч долларов, эту информацию им предоставили местные власти. Сам же Рамзан Кадыров опроверг данные, сообщив, что его чистокровный Зазу стоит не менее 10 миллионов долларов. Он допустил, что в «искусственном занижении» стоимости коня виноваты лица, ответственные за содержание и уход за скакуном.

Примечательно, что конь находится под санкциями ещё с 2014 года - об этом напомнил сам Кадыров. Он не считает угон коня случайностью, объясняя это тем, что красть санкционную лошадь - глупость, при этом отмечает чистоту их действий, из-за которых найти воров не представляется возможным.

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Издание Jezdci.cz предполагает, что угон коня лишь инсценировка. Авторы напоминают, что перед началом военного конфликта на территории Украины была новость о том, что двое русскоговорящих мужчин украли коня, обратившись к его владельцу с предложением несмотря на санкции переправить скакуна в Польшу, но получили отказ, вернув Зазу обратно.