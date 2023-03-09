Несколько дней назад чешские издания начали сообщать, что скакуна Рамзана Кадырова украли цыгане. Сейчас же глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился официальным комментарием насчёт его пропажи.
реклама
Рамзан Кадыров заявил, что коня английского происхождения действительно угнали, цыгане или нет - он не уточнил, но успех похвастаться стоимостью коня. Издания в Чехии оценили коня Кадырова в 18 тысяч долларов, эту информацию им предоставили местные власти. Сам же Рамзан Кадыров опроверг данные, сообщив, что его чистокровный Зазу стоит не менее 10 миллионов долларов. Он допустил, что в «искусственном занижении» стоимости коня виноваты лица, ответственные за содержание и уход за скакуном.
Примечательно, что конь находится под санкциями ещё с 2014 года - об этом напомнил сам Кадыров. Он не считает угон коня случайностью, объясняя это тем, что красть санкционную лошадь - глупость, при этом отмечает чистоту их действий, из-за которых найти воров не представляется возможным.
Издание Jezdci.cz предполагает, что угон коня лишь инсценировка. Авторы напоминают, что перед началом военного конфликта на территории Украины была новость о том, что двое русскоговорящих мужчин украли коня, обратившись к его владельцу с предложением несмотря на санкции переправить скакуна в Польшу, но получили отказ, вернув Зазу обратно.