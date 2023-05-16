Российские чиновники неоднократно говорили, что второй волны мобилизации не будет.

Военный комиссар Карелии Андрей Артёмьев на совещании мэрии Петрозаводска заявил, что Россия борется с «сатаной с головами гидры», уточняя, что речь не только об Украине, но и других странах. Он поднял и вопрос мобилизационных мероприятий.

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Военком отметил, что несмотря на заявления российских властей о невозможности второй волны мобилизации, в чём он он не сомневается ни на секунду, россияне должны быть всегда готовы к такому исходу. Артемьёв недоволен тем, что не все жители России «внутренне мобилизовались» и не понимают степень угрозы для государства.

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Заодно Андрей Артёмьев призвал более активно рекламировать заключение контрактов на военную службу, а также раскритиковал руководителей предприятий, которые в начале мобилизации забронировали всех сотрудников. Его удивил тот факт, что компании бронировали даже дворников, грузчиков, уборщиков помещений и других работников, которые вполне могут выполнять боевые задачи на поле боя, поэтому если так продолжится, то он угрожает отменить все имеющиеся «нахальные» брони от мобилизации.