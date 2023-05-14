Американский зенитно-ракетный комплекс каким-то чудом отразил ракету.

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Издание CNN, ссылаясь на утверждения двух американских чиновников, сообщают о сбитии украинской противовоздушной обороной гиперзвуковой ракеты «Кинжал» при попытке уничтожить зенитно-ракетный комплекс Patriot на прошлой неделе.

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Сообщается, что российской армии удалось запеленговать сигналы, исходящие от американской техники, тем самым нацелившись на неё гиперзвуковой ракетой. Однако украинские зенитчики выпустили несколько ракет под разными углами, уничтожив российскую ракету.

Отмечается, что Patriot имеют мощный радар для обнаружения приближающихся целей на большом расстоянии, давая комплексу абсолютное преимущество над другими системами и позволяя перехватывать баллистические ракеты и многое другое.

Правда, излучение, исходящее от радара батареи Patriot, даёт противнику возможность обнаружить американский зенитно-ракетный комплекс. К тому же техника не является мобильной и по большей степени стационарная, поэтому со временем российская армия сможет узнать местоположение всех комплексов.

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Как сообщалось ранее, если история правдивая, то это один из самых успешных случаев использования американского зенитно-ракетного комплекса Patriot за всё время его существования.