Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» является показателем точности и надёжности, ведь до этого дня не было ни одного даже недостоверного случая её сбития. Однако в Вооружённых силах Украины отчитались о сбитии первой гиперзвуковой ракеты с помощью поставленного американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.
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Издание CNN, ссылаясь на источники в виде американских чиновников, подтверждают факт сбития украинскими силами ракеты «Кинжал» с помощью ЗРК Patriot. Американцы уточняют, что до этого момента возможность американской системой противовоздушной обороны сбить российскую гиперзвуковую ракету являлась лишь теоретической, но украинцы изменили виденье на эту ситуацию.
По заявлению источника издания, ситуация знатно порадовала Пентагон, ведь сбитие ракеты произошло американским комплексом, которым управлял украинский экипаж, обученный в Оклахоме, но не имеющий зарубежных советников на поле боя. До этого момента Россия могла рассчитывать, что любая цель «Кинжала» будет поражена со стопроцентной вероятностью.
Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что Вооружённые силы Украины стали первыми, кто смог сбить российскую гиперзвуковую ракету такого типа.