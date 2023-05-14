Издание The Washington Post, ссылаясь на утечку секретных документов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, рассказало о планах Президента Украины Владимира Зеленского, озвученных в январе «за закрытыми дверьми»
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В их числе были идеи нанесения ракетных ударов по трубопроводу «Дружба», введения украинских сухопутных сил на российские территории с целью получения рычагов влияния на переговорах, а также предложение к союзникам поставлять Украине дальнобойные ракеты, которые, кстати, всё-таки были поставлены и уже применяются украинской армией.
В документах упоминается, что Зеленский в разговоре с представителями разведки озвучивал мысли «просто взорвать трубопровод» и «уничтожить венгерскую промышленность, завязанную в значительной степени на российских ресурсах»
The Washington Post подтверждает, что украинский президент находился в ярости по отношению к Венгрии и, возможно, его угрозы были слишком преувеличенные на фоне имеющегося гнева. Связано это с тем, что венгерское государство, хоть формально и числится в «странах запада», всё же имеет пророссийскую риторику в правительстве и не поддерживает Украину.