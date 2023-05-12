Вскоре в Сингапуре пройдёт ежегодный форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла», в рамках которого Соединённые Штаты Америки пытались организовать встречу американского и китайского министра обороны Ллойда Остина и Ли Шанфу соответственно. Однако, по данным Financial Times, Пекин отказал во встрече коллег по оборонному сектору.
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Объясняется это наложенными против китайского министра санкциями в 2018 году. Именно тогда бывший глава Управление вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР, с марта 2023 года министр обороны, закупил у Россию ЗРК С-400 и истребители Су-25.
В то же время Financial Times пишет, что штаты не собираются снимать санкции с Ли Шанфу, поэтому их встреча маловероятна. Пентагон уверен, что наличие санкций не является препятствием для встречи министров в третьей стране, но Пекин так не считает и отклоняет все запросы американцев на встречи такого уровня.
Форум «Диалог Шангри-Ла» пройдёт с 2 по 4 июня этого года. В прошлом году он выпадал на 10 - 12 июня, а в 2020 и 2021 и вовсе был отменён на фоне эпидемии COVID-19.