Произошедший инцидент с крушением американского беспилотника MQ-9A Reaper, подлетевшего близко к Крыму, заставил американцев не подпускать свои беспилотные летательные аппараты в акваторию Чёрного моря. Однако сейчас отправленный RQ-4B Global Hawk продолжительное время курсирует вблизи Крыма.
реклама
Беспилотник был поднят с авиабазы НАТО в Италии под названием Сигонелла и сейчас активно наматывает круги в Азовском море. В последнее время это нехарактерное поведение для американских дронов, которые обычно находились возле берегов Румынии или стран Восточной Европы.
Вполне вероятно, что RQ-4B Global Hawk наблюдает за пуском российских ракет с территорий возле Каспийского моря. Исходя из технических характеристик дрона, он может обозревать окрестности под углом в 200 километров, а его радиоэлектронные устройства действуют в 500 километрах. Возможно, американский разведывательный дрон передаёт украинской армии информацию о предстоящих запусках ракет или бомбардировщиков, чтобы они могли подготовиться.
Можно, конечно, предположить, что штаты заинтересованы ситуацией в Нагорном Карабахе, но учитывая акцент на боевых действия в Украине, первая версия кажется более правдоподобной.