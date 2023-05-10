Своё заявление Пригожин изложил в 27 минут.

Основатель ЧВК «Вагнер» записал видеоролик, на котором 27 минут рассказывает ситуацию с его частной военной компанией. Несмотря на обещания предоставить наёмникам боеприпасы, пока что Министерство обороны России дало лишь 10% от обещанного.

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По словам Пригожина, он, как и все бойцы ЧВК «Вагнер», могут пойти по статье за государственную измену, если всё-таки решатся покинуть занятые позиции в Бахмуте. Соответствующее боевое распоряжение уже издали. Однако это не останавливает Евгения Пригожина и если всё-таки боеприпасы не будут предоставлены, то они уйдут с позиций, задав вопрос российскому оборонному ведомству: «Кто тут всё-таки родине изменяет?»

Пригожин недоволен и ситуацией с флангами, рассказывая, что не так давно одно из подразделений российской армии оголило фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров, бежав с позиций. Что насчёт новообразованных частных военных компаний, он считает их невооружённым «мясом», которое кидают на гибель.

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Упомянут основателем ЧВК «Вагнер» был и какой-то «счастливый дедушка», который находится в заблуждении о реальном положении дел на поле боя, предполагая, что этот «дедушка» не очень дальновидной наружности.