Буквально вчера Президент Украины Владимир Зеленский подал законодательную инициативу, в ходе которой 9 мая станет Днём Европы, а 8 мая Днём Победы над нацизмом. По такому принципу европейцы отмечают победу над Германией во Второй мировой войне.
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Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что румынский народ также будет праздновать День Победы 8 мая. Объясняется это западной интеграцией страны, которая по неволе примкнула в конце Второй мировой войны к Советскому союзу, хотя все европейские государства отмечали победу над нацизмом, или как её назвал Чукэ: «падение тоталитарного, преступного, экстремистского режима, поставившего на грань катастрофы весь наш континент», 9 мая.
Румынский политик видит необходимость принять такое решение по ещё одной причине. Он считает, что 9 мая превратилось в «пропагандистский повод» для поддержки России, а историческая правда была «искажена»
Николай Чукэ напомнил, что помимо Советского союза в разгроме Третьего рейха сыграли существенную роль западные страны. Речь о высадке в Нормандии, освобождении Парижа, Мадрила, Рима, Афин и большей части Германии с помощью сил Союзников, в особенности Соединённых Штатов Америки, Великобритании и Франции.