Соответствующая законодательная инициатива уже подана.

Сегодня Президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан указ о праздновании 9 мая Дня Европы, когда европейцы отмечают уничтожение нацизма. Украинский президент записал обращение к украинскому народу, где предложил праздновать 8 мая День победы над нацизмом, как и другие европейские государства.

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По его словам, именно 8 мая большинство народов мира вспоминает величие победы над нацизмом и именно в этот день вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Он уже подал в Верховную Раду Украины соответствующий законопроект, предполагающий вернуть «честную историю без идеологических примесей»

Украинский президент также добавил, что Украина, как и 80 лет назад, бьётся за будущее - и своё, и всей Европы, всего свободного мира.

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В 2015 году в Украине был принят закон «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов», где 8 мая определили Днём памяти и примирения, а 9 мая Днём Победы над фашизмом. Если же вдаваться в историю этого дня, то официально Германия капитулировала 8 мая в 23:01, но по московскому времени тогда было 00:01 уже 9 мая. К тому же позже по требованию Иосифа Сталина состоялось вторичное подписание акта о капитуляции немцами.