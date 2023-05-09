Госдеп не поддерживает уничтожение мирного населения.

Не так давно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ответил на вопрос касаемо взрыва автомобиля, где находилась дочь Александра Дугина. Он заявил, что украинские спецслужбы убивали и будут убивать россиян в любой точке мира, пока не окончатся боевые действия.

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В Кремле слова главы украинской разведки назвали чудовищными, подметив, что и у России есть спецслужбы, которые будут делать всё необходимое на фоне таких заявлений. В Министерстве иностранных дел России посчитали, что слова Буданов доказывают причастность Соединённых Штатов Америки к спонсированию терроризма

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки тоже не оставил заявление украинского разведчика без комментариев. Ведант Патель, представляющая американское ведомство, сообщила, что штаты не оправдывают нападение на гражданское население в России.

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По её словам, позиция штатов остаётся прежней и она не оправдывает убийства ни российского, ни украинского гражданского населения в любой части мира.