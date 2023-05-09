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В США отреагировали на признания украинской разведки в убийстве россиян
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Не так давно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ответил на вопрос касаемо взрыва автомобиля, где находилась дочь Александра Дугина. Он заявил, что украинские спецслужбы убивали и будут убивать россиян в любой точке мира, пока не окончатся боевые действия.

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В Кремле слова главы украинской разведки назвали чудовищными, подметив, что и у России есть спецслужбы, которые будут делать всё необходимое на фоне таких заявлений. В Министерстве иностранных дел России посчитали, что слова Буданов доказывают причастность Соединённых Штатов Америки к спонсированию терроризма

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки тоже не оставил заявление украинского разведчика без комментариев. Ведант Патель, представляющая американское ведомство, сообщила, что штаты не оправдывают нападение на гражданское население в России.

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По её словам, позиция штатов остаётся прежней и она не оправдывает убийства ни российского, ни украинского гражданского населения в любой части мира.

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#россия #сша #украина #буданов #госдеп
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