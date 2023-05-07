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Глава украинской разведки признал терроризм и убийства россиян в интервью Yahoo News
Он подчеркнул, что украинские силы занимаются борьбой за освобождение.
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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News прокомментировал вопрос ликвидации различных общественных деятелей и политиков из России. В частности был задан вопрос касаемо убийства дочери Александра Дугина, организацию которого американская разведка приписывает к украинскому правительству.

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Глава украинской разведки сказал, что журналист может не продолжать и заявил: «Мы убивали россиян и будем их убивать в любой точке мира до полной победы Украины»

Он подчеркнул, что его обвиняют в терроризме с 2016 года, однако все украинские действия - лишь борьба за освобождение страны. Буданов упомянул, что это всё началось не потому что он сошёл с ума и начал убивать людей, а из-за российских действий, начиная с 2014 года.

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Буданов прокомментировал и боеспособность российской армии. По его словам, общая подготовка «вагнеровцев» на уровень выше регулярной российской армии, а потенциал страны для наступательных операций исчерпан. Упомянут был вопрос отсутствия массовых ракетных обстрелов, который он объяснил накоплением ракет для противодействия украинскому контрнаступлению.

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#россия #украина #буданов #гур мо
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