Итальянский политик Сильвио Берлускони, занимавший ряд должностей в итальянском правительство и являющийся в настоящее время сенатором Италии в свои 86 лет, находится в клинике «Сан-Раффаэле», где проходит курс лечения лейкоза.
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Берлускони даже из клиники успел записать обращение, где призвал Европейский союз к милитаризации на случай китайской угрозы. По его мнению, если допустить теоретическое желание Китая оккупировать Италию или любое другое европейское государство, то единственный выход сейчас у европейцев - учить китайский язык.
Чтобы этого не случилось, Берлускони видит необходимость принять единую военную доктрину с тесным взаимодействием между европейскими вооружёнными силами, ростом расходов на военно-промышленный комплексов и с возможностью быстро развернуть порядка 300 тысяч военнослужащих при необходимости.
Сейчас же политик уверен, что с Европейским союзом никто не считается и только объединённая Европа сможет сделать континент влиятельным. Осенью 2022 года Сильвио Берлускони говорил, что Европа должна стать военной державой мирового класса для противостояния угрозе китайского коммунизма, несущего только беды.