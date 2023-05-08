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Роберт Кеннеди-младший считает ЦРУ причастным к убийству его дяди
Произошло это ещё в 1963 году.
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В пятницу 22 ноября 1963 года в городе Даллас, штат Техас, в 12:30 по местному времени проезжал президентский лимузин Джона Кеннеди с его женой, который был обстрелян из винтовки «Каркано» Ли Харви Освальдом. Есть теории, которые полагают что за покушением на американского президента могли стоять советские или американские спецслужбы.

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Роберт Кеннеди-младший в интервью изданию New York Post заявил, что за убийством его дяди стоит Центральное разведывательное управление Соединённых Штатов Америки. По его словам, существуют убедительные доказательства, что именно американские спецслужбы стояли за убийством Джона Кеннеди и в данный момент это находится за границами разумных сомнений. Он также добавил, что американская разведка «заметала следы» своего преступления.

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Известно, что Роберт Кеннеди-младший планирует выдвигаться на пост Президента Соединённых Штатов Америки от Демократической партии. Недавно он заявлял, что Россия не может проиграть в боевых действиях, а у штатов не получается компенсировать полученные убытки от военных поставок.

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#сша #цру #кеннеди
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