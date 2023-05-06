Издание Financial Times пишет, что бывший Президент Соединённых Штатов Америки Билл Клинтон предвещал военный конфликт России с Украиной ещё в 2011 году. Он это понял по позиции российского президента Владимира Путина во время разговора в Давосе.
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По его словам, они обсуждали Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, в том числе и от России. Со стороны России документ подписывался Борисом Ельциным, со стороны штатов был как раз таки Билл Клинтон.
Путин же возразил, что он не поддерживает подписанный меморандум и не связывает себя им. Это смутило Клинтона, а уже через три года - в 2014 российские военные зашли в Крым, где позже был проведён референдум по присоединению полуострова к России.
Ранее экс-президент штатов Билл Клинтон выражал сожаление и чувство вины, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Сейчас он считает, что украинцы таким образом хотели настоящих гарантий своей независимости, а не написанных на бумаге.