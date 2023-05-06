До этого было выделено столько же, но деньги ушли на компенсацию ранее поставленных европейскими странами боеприпасов.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Совет Европейского союза смог одобрить выделение ещё одного миллиарда евро на закупку боеприпасов для украинской армии, в частности речь идёт про артиллерийские снаряды калибра 155-мм и ракеты противовоздушной обороны.

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Деньги выделяются в рамках Европейского фонда мира, а артиллерийские снаряды будут закупать у европейского военно-промышленного комплекса. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уточнил, что Украине нужны быстрые отправки, поэтому на поставку боеприпасов в общей сумме выделено уже два миллиарда долларов. Финансировать будут контракты, заключённые до 30 сентября.

Прошлая финансовая помощь Европейского союза на сумму 1 миллиард евро ушла для компенсации европейским странам их запасов, из которых передавались артиллерийские снаряды для украинской армии.

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Известно, что украинское правительство запросило у Европейского союза один миллион боеприпасов, общая стоимость которых составляет 4 миллиарда евро. Пока что европейцы выделили лишь половину из необходимой суммы.