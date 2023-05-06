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Переговоры по «зерновому коридору» зашли в тупик
Стороны не нашли совместное соглашение.
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Ряд иностранных авторитетных изданий пишут, что переговоры между представителями Украины, России, Турции и Организации Объединённых Наций по экспорту украинского зерна через Чёрное море зашли в тупик. Стороны не нашли совместного соглашения для продления «зерновой сделки»

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Однако пока сделка не истекла, проверка кораблей, экспортирующих зерно, будет продолжаться вплоть до 18 мая. Между тем из-за рисков блокировки «зернового коридора» количество экспортируемого украинского зерна начало сокращаться.

Последние месяцы Россия неохотно относилась к возможности продления «зерновой сделки», но всё-таки пошла на уступки и продлила сделку на два месяца. Ближе к концу апреля в Москве заявили, что Кремль не планирует продлевать сделку из-за взрыва в бухте Севастополя с помощью морских беспилотников. Объясняется, что Украина смогла осуществить диверсию как раз таки с помощью гуманитарного коридора.

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Окончательное решение по судьбе украинского зерна может стать известно 10 мая. Именно тогда Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу приедет в Москву для переговоров с российским коллегой Лавровым, заодно обсудив вопрос гуманитарного коридора.

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#россия #украина #турция #оон #украинское зерно
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